Tagliati 65 posti nell' organico della scuola Leonardi Uil | Governo insensibile

posti nell'organico provinciale della scuola di Agrigento e con quello ben più ampio e rilevante di ben 637 nell'intera Isola, anche questo Governo dimostra di non avere alcuna sensibilità per il mondo della scuola e per il suo personale". Lo ha detto Gaetano Leonardi.

Tagliati 65 posti nell'organico della scuola, Leonardi (Uil): "Governo insensibile". Organici docenti 2025-26: taglio di 5.660 posti confermato, 27.926 i pensionamenti. Tagli di organico nella manovra 2025: 5.660 docenti e 2.174 ATA in meno. La destra in soccorso delle scuole private. La mannaia del governo sulla scuola: in manovra previsto il taglio di oltre 5600 docenti dal 2025. Organici, dal prossimo anno scolastico 5.660 docenti e 2.174 ATA in meno: lo prevede la legge di Bilancio 2025. Ne parlano su altre fonti

