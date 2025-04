Tagli alla cultura, ma mezzo milione va al Festival "Città identitarie" dell’amico della premier Giorgia Meloni.

Leggi su Open.online

a pioggia su, fondazioni e istituzionili tra le più celebri d’Italia, ma con un’eccezione che fa discutere: aumentano di 500mila euro i fondi destinati a “”, la manifestazione organizzata da Edoardo Sylos Labini, figura vicinissima a Fratelli d’Italia e amico personale. Oggi, 8 aprile, è arrivato il via libera in Commissioneal Senato per il riparto dei contributi destinati a eventi, istituzioni, associazioni e altri organismili, nell’ambito di un provvedimento condiviso dal ministeroe dal ministero dell’Economia. Il piano per quest’anno prevede un drasticoo complessivo di circa 1,79 milioni di euro rispetto all’anno scorso, pari a una riduzione del 5%. Dunque, meno risorse per grandi realtà come la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano, la giornata del Fai e altri grandiItaliani.