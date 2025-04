Iodonna.it - Tacco kitten, punta affilatissima, effetto silver (lucido o opaco). Ecco le scarpe must di Primavera, che amano i look eleganti ma anche i jeans

Leggere, versatili, donano alquel tocco finale di eleganza senza risultare troppo formali. Lefemminili con tacchi a, in tonalità rigorosamente argento, sono il nuovoprimaverile. Per completare con un dettaglio bon ton moderno gli outfit da invitata a una cerimonia, a un party, a un evento di lavoro serale. O per un uscita speciale. Borse e: i colori di tendenza PE 2025 X Più slancianti del classico modello ballerina, lasciano caviglia e tallone in libertà.