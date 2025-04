Tacchinardi esalta Locatelli | Gol a parte con la Roma mi è piaciuto per questo motivo Poi lancia l’allarme su Vlahovic

Tacchinardi esalta Locatelli: le sue dichiarazioni sul centrocampista della Juventus e non solo dopo il pareggio dell’Olimpico contro la RomaTacchinardi è intervenuto su Instagram per parlare della Juventus, reduce dal pareggio dell’Olimpico contro la Roma. Le sue parole.Tacchinardi – «Penso che Locatelli sia stato il migliore in campo. Sono contento anche perché è stato criticato l’anno scorso, anche giustamente, perché non ha fatto delle buone partite. Quest’anno comunque con Thiago Motta si è sempre sporcato le mani, ha sempre lavorato, ha sempre battagliato. Ma in questa partita si vede il credo di Igor e lui e l’ha capito forse più di tutti: verticale sempre, avrà toccato 100 palloni, uno indietro, gli altri tutti in avanti e con il goal è stato premiato per il coraggio la volontà, l’ambizione e la personalità. Juventusnews24.com - Tacchinardi esalta Locatelli: «Gol a parte con la Roma mi è piaciuto per questo motivo». Poi lancia l’allarme su Vlahovic Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24: le sue dichiarazioni sul centrocampista della Juventus e non solo dopo il pareggio dell’Olimpico contro laè intervenuto su Instagram per parlare della Juventus, reduce dal pareggio dell’Olimpico contro la. Le sue parole.– «Penso chesia stato il migliore in campo. Sono contento anche perché è stato criticato l’anno scorso, anche giustamente, perché non ha fatto delle buone partite. Quest’anno comunque con Thiago Motta si è sempre sporcato le mani, ha sempre lavorato, ha sempre battagliato. Ma in questa partita si vede il credo di Igor e lui e l’ha capito forse più di tutti: verticale sempre, avrà toccato 100 palloni, uno indietro, gli altri tutti in avanti e con il goal è stato premiato per il coraggio la volontà, l’ambizione e la personalità.

