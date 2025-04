Juventusnews24.com - Szczesny la prende con filosofia: «Voglio aiutare il Barcellona, ma se l’allenatore dovesse decidere questo…».La rivelazione spiazza tutti!

di Redazione JuventusNews24, portiere del, ha rilasciato delle dichiarazioni che riguardano il suo futuro: l’ex Juve ha detto questo sul dualismo con ter StegenIl possibile quanto imminente ritorno tra i pali delda parte di Marc-André ter Stegen non sembra spaventare Wojciech. L’ex portiere della Juve sembra intenzionato a voler rimanere in blaugrana anche con un ruolo da secondo portiere, come ha fatto intendere ai microfoni di Sport.PAROLE – «la squadra e dare il meglio di me in campo, ma sedecide in qualche momento che il capitano tornerà e sirà la porta, per me sarebbe una situazione del tutto normale e comprensibile. Sono venuto qui per sostituire Marc, e non avrei alcun problema se Marc tornasse semplicemente e risse il suo posto».