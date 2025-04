Szczesny Barcellona Ter Stegen verso il ritorno | Sono venuto qui per sostituirlo non avrei alcun problema

Wojciech Szczesny è diventato un vero e proprio talismano per il Barcellona, con ben 20 partite senza sconfitta, in cui ha collezionato 17 vittorie e 3 pareggi. Con il ritorno di Ter Stegen verso la panchina? Le parole del portiere polacco: «Sono qui per aiutare la squadre, è la mia unica priorità»

