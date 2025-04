Switch 2 | i dazi di Trump non hanno influito sul prezzo per ora

prezzo di lancio della sua prossima console, Switch 2, in risposta a speculazioni che collegavano i 449 dollari richiesti per la console in USA alle tariffe commerciali statunitensi. Sebbene l'azienda abbia negato che i primi provvedimenti tariffari abbiano influenzato la determinazione del prezzo di vendita al

