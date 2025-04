Swap Party di Primavera al Parco della Caffarella

Parco della Caffarella (area picnic accanto a Largo Pietro Tacchi Venturi) ospiterà lo Swap Party di Primavera, un evento dedicato alla sostenibilità, al riuso creativo e alla condivisione, organizzato da Legambiente Lazio insieme ai Circoli. Sabato 12 aprile, dalle 10:30 alle 13:00, il (area picnic accanto a Largo Pietro Tacchi Venturi) ospiterà lo Swap Party di Primavera, un evento dedicato alla sostenibilità, al riuso creativo e alla condivisione, organizzato da Legambiente Lazio insieme ai Circoli.

