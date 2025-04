Svezia chiudono l’eco-rifugio e fuggono lasciando 158 barili pieni di feci | sotto accusa una coppia di chef danesi

Leggi su Open.online

Di Flemming Hansen e Mette Helbæk non c’è più alcuna traccia in. Della loro attività, però, di tracce ne sono rimaste, eccome. Ladigestiva Stedsans in the Woods, un «eco-chic» nella contea di Halland, nella parte sud del Paese scandinavo. L’avventura ecologista-imprenditoriale non ha ottenuto il successo sperato e così i due hanno deciso di dichiarare bancarotta e partire per il Guatemala, dove hanno aperto una nuova struttura ricettiva. Più che un viaggio, però, quella di Hansen e Helbæk assomiglia a una vera e propria fuga. Soprattutto se si considera che i duese ne sono andati dallai propri animali al freddo e tonnellate diaccatastate in ben 158.In fuga dal fisco, prima ine poi in GuatemalaA raccontare la chiusura delStedsans in the Woods sono i quotidianiDagens Nyheter e Politiken, che hanno realizzato un’inchiesta congiunta.