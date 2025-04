Iodonna.it - «Suscitare apprezzamento nello sguardo maschile? Anche io ci penso, ma all'1%. Il 99% del mio tempo lo dedico a me stessa».

Leggi su Iodonna.it

Attrice indimenticabile in film leggendari, volto storico di L’Oréal, icona dei capelli silver in stile conraneo. A 66 anni, Andie MacDowell torna a parlare di graceful ageing e consapevolezza beauty. Ma soprattutto del perché e percome, a un certo punto della sua vita, ha deciso di passare al look in grigio. Andie Macdowell, abito con maxi fiocco e capelli grigi raccolti: Cannes 2023 scopre l’eleganza matura X Andie MacDowell, i capelli grigi e l’arte di invecchiareInsieme a Hugh Grant, nel film Quattro matrimoni e un funerale compone una delle coppie più amate del cinema in assoluto.