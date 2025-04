Quotidiano.net - Superstudio Più. Mezzo secolo di emozioni e creatività

di Anna Giorgi A 25 anni dalla sua nascita, ilPiù continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile della Milano Design Week. E dopo 25 anni, il passato, come dice la fondatrice Gisella Borioli, artefice di questo meraviglioso progetto creativo, si è fatto radice da cui sono partiti rami solidi. "Felicità" è il tema di questa edizione del Fuorisalone in via Tortona, direzione creativa di Giulio Cappellini, che diventa manifesto di un percorso che non finirà il 13 aprile, dopo la design week. "Happiness – dice Borioli – è la parola chiave, che racchiude speranza e bellezza. In questi tempi bui e incerti di guerre, di crisi economiche, di cambiamenti geopolitici, di dazi imprevedibili, è qualcosa di cui abbiamo bisogno, almeno nelle nostre case, negli esterni in cui viviamo, nei gesti quotidiani".