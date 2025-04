Super legata agli Usa ma bersagliata dai dazi | la Polonia scopre che la fedeltà è una gabbia

Polonia compra dagli Stati Uniti quasi 2 miliardi di dollari in sistemi di difesa aerea Patriot. Li ha già comprati nel 2018, ora raddoppia. Spende più di chiunque altro in Europa per la Difesa: il 4,7% del PIL, un record nella NATO. Inserisce perfino nella propria Costituzione l’obbligo di destinare almeno il 4% al comparto militare. Si allinea a Washington in ogni dossier internazionale, dal sostegno incondizionato all’Ucraina alla retorica aggressiva verso la Russia. Eppure, quando arrivano i dazi commerciali americani, riceve lo stesso trattamento della Germania: una batosta del 20%. Nessuno sconto, nessuna distinzione.Il messaggio è chiaro: nella visione americana, l’amico fedele è utile, ma non speciale. È un cliente, non un partner. Può armarsi, lodare Washington, prendere le distanze da Mosca, ma se fa parte dell’Unione Europea, sarà trattato come il resto del pacchetto. It.insideover.com - Super legata agli Usa ma bersagliata dai dazi: la Polonia scopre che la fedeltà è una gabbia Leggi su It.insideover.com Lacompra dStati Uniti quasi 2 miliardi di dollari in sistemi di difesa aerea Patriot. Li ha già comprati nel 2018, ora raddoppia. Spende più di chiunque altro in Europa per la Difesa: il 4,7% del PIL, un record nella NATO. Inserisce perfino nella propria Costituzione l’obbligo di destinare almeno il 4% al comparto militare. Si allinea a Washington in ogni dossier internazionale, dal sostegno incondizionato all’Ucraina alla retorica aggressiva verso la Russia. Eppure, quando arrivano icommerciali americani, riceve lo stesso trattamento della Germania: una batosta del 20%. Nessuno sconto, nessuna distinzione.Il messaggio è chiaro: nella visione americana, l’amico fedele è utile, ma non speciale. È un cliente, non un partner. Può armarsi, lodare Washington, prendere le distanze da Mosca, ma se fa parte dell’Unione Europea, sarà trattato come il resto del pacchetto.

Dazi, agroalimentare: calo di vendite italiane e rincari da 1,6 miliardi per Usa. Super Bowl, Trump il primo presidente americano all'evento. Meloni al Cpac: 'L'Occidente non esiste senza Usa e l'Europa. Sui dazi, ognuno farà i suoi interessi'. I gelidi rapporti tra Stati Uniti e Russia: ma Putin preferisce Trump o Harris?. Protesta pro Gaza e Sudan al Super Bowl durante lo show di Kendrick Lamar, fermato uno dei ballerini. La diretta da Wall Street | Borse Usa chiudono in rosso in attesa dei dati sull’inflazione, Dow Jones -0,9%. Dollaro sempre più super. Ne parlano su altre fonti

I tre paletti della Lega per dire sì a Meloni su ReArm Ue. «Un segnale agli Usa, spese entro i limiti Nato e armi prodotte in Italia» - L'articolo I tre paletti della Lega per dire sì a Meloni su ReArm Ue. «Un segnale agli Usa, spese entro i limiti Nato e armi prodotte in Italia» proviene da Open. (msn.com)

I tre paletti della Lega per dire sì a Meloni su ReArm Ue. «Un segnale agli Usa, spese entro i limiti Nato e armi prodotte in Italia» - Il viceministro Rixi: «Indispensabile trovare un punto di mediazione con gli Stati uniti» Il consiglio federale della Lega si apre a Montecitorio mentre Edoardo Rixi sta lasciando l’audizione ... (informazione.it)