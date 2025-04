It.insideover.com - Sull’Iran Trump frena Netanyahu e rilancia il dialogo con Teheran

Una visita meno scenografica, di pura politica e che offre un risultato chiaro: Washington e Tel Aviv non hanno idee convergenti sulle modalità con cui gestire il dossier Iran. Il viaggio di Benjaminalla Casa Bianca alla corte di Donaldsi conclude con un annuncio che non riguarda Gaza, come era successo poche settimane fa durante il viaggio di febbraio del premier israeliano a Washington, ma bensì la Repubblica Islamica.ha usato il contesto del colloquio allo Studio Ovale col primo ministro di Tel Aviv per annunciare la ripresa delper concludere un nuovo accordo sul nucleare dopo quello del 2015 che lo stesso capo di Stato Usa aveva stracciato tre anni dopo.Sabato saranno avviati, ha detto, “negoziati diretti con l’Iran sul nucleare” e, secondo“tutti concordano che fare un accordo con l’Iran sarebbe preferibile a fare l’ovvio”, ovvero vagliare l’opzione militare spesso paventata da Israele contro gli impianti nucleari di