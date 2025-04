Laspunta.it - Sulle tracce del tempo: il sentiero del lago di Albano

Proseguo con il racconto dei sentieri e dei luoghi più interessanti dei Castelli Romani, facendo riferimento a quanto pubblicato sul mio ultimo libro “del”. In questo numero della rubrica proverò a descrivervi le testimonianze storiche che si trovano intorno alCAI 510).Partiamo dal parcheggio in piazza dei Giochi Olimpici e, a qui, in alto sulla destra, è visibile l’ingresso del Ninfeo Dorico (I secolo a.C.) appartenente ad una delle ville romane della zona. Composto da un ambiente rettangolare scavato nella roccia con volta a botte, misura 11 metri di lunghezza e 8 di altezza. Il rivestimento interno è in opus reticulatum di pietra pomice, mentre i pilastri sono in peperino. Il nome deriva dal cornicione, realizzato in perfetto stile dorico.Procediamo verso Sud e, all’interno dello stabilimento “I Quadri”, si trovano i resti di un antico faro, utilizzato durante le naumachie (finte battaglie navali sul), mentre dall’altra parte della strada c’è il Ninfeo Bergantino, detto anche Bagni di Diana, per un mosaico raffigurante la dea cacciatrice.