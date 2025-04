Iltempo.it - Sulla bara di Fassari il grembiule de "I Cesaroni" e la sciarpa della Roma | GUARDA

Leggi su Iltempo.it

Alla Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo dii funerali di Antonello. Accanto ai familiari dell'attore gran parte del cast de "I", la serie che lo ha reso famoso e che ha fatto affezionare migliaia dini e italiani all'oste Cesare. Per l'ultimo saluto ci sono Claudio Amendola, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Max Tortora e non solo. Dopo l'uscita del feretro tra gli applausi proprio l'iconicocolor granata che indossava il suo personaggio è stato messo da un fan. Oltre a quello, unadi cui era un grande tifoso. L'attore e amico di una vita Claudio Amendola lo ricorda così: "Persone come noi che hanno questa meravigliosa fortuna di far sto mestiere la vita è molto generosa. Quindi quando andiamo via lasciamo comunque un'immagine, un ricordo, non scompariamo come le altre persone.