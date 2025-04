Lanotiziagiornale.it - Sul tavolo 25 miliardi “virtuali”. Dal governo la solita fuffa

C’era attesa per l’incontro di ieri a Palazzo Chigi tra ile i rappresentanti delle categorie produttive, convocato per pianificare una risposta ai dazi americani in termini di risorse da mettere sulper supportare i comparti maggiormente penalizzati.Agli incontri, presieduti dalla premier Giorgia Meloni, hanno partecipato i vicepremier, Antonio Tajani e Matteo Salvini (in videocollegamento), i ministri Giancarlo Giorgetti, Adolfo Urso, Tommaso Foti, Francesco Lollobrigida e i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.Tra le associazioni Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, le Pmi e le associazioni dell’agroalimentare. Ma il risultato qual è stato? Tante parole e.SulMeloni mette 25ma sono“Abbiamo individuato nell’ambito della dotazione finanziaria del Recovery italiano e della sua prossima revisione circa 14di euro che possono essere rimodulati per sostenere l’occupazione e aumentare l’efficienza della produttività”, ha detto Meloni.