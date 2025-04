Suicidio assistito in Abruzzo una richiesta dal 2020 a oggi di un paziente deceduto nell’attesa per il via libera

Suicidio assistito, l'indagine dell'associazione Luca Coscioni, segnala come in Abruzzo ci sia stata una sola richiesta dal 2020 a oggi, di un paziente deceduto nell’attesa per il via libera.In Italia solo 11 Regioni, tra cui l’Abruzzo, hanno risposto all’accesso agli atti fornendo dati. Ilpescara.it - Suicidio assistito, in Abruzzo una richiesta dal 2020 a oggi di un paziente deceduto nell’attesa per il via libera Leggi su Ilpescara.it , l'indagine dell'associazione Luca Coscioni, segnala come inci sia stata una soladal, di unper il via.In Italia solo 11 Regioni, tra cui l’, hanno risposto all’accesso agli atti fornendo dati.

Fine vita: legge in ritardo, in Abruzzo paziente morto nell’attesa - Fine vita: in Abruzzo morto paziente che aveva chiesto suicidio assistito. Per l'associazione Luca Coscioni è colpa dei ritardi istituzionali ... (rete8.it)

Legge sul suicidio medicalmente assistito in Abruzzo: la situazione a due anni dalla proposta - In Abruzzo, un'iniziativa popolare per la legge sul suicidio assistito solleva preoccupazioni sui diritti dei cittadini e i ritardi burocratici, evidenziando la necessità di una riforma legislativa ur ... (gaeta.it)

Associazione Coscioni, '51 richieste fine vita in 11 Regioni' - Sono 51 le richieste di suicidio assistito giunte alle Asl dal 2020 ad oggi in undici regioni. Almeno sei dei richiedenti sono ancora in attesa. Cinque Regioni non hanno invece consentito l'accesso ag ... (msn.com)