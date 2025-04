Studio Ghibli il figlio di Hayao Miyazaki parla del futuro senza il padre | Verrà sostituito dall' IA?

Goro Miyazaki, amministratore delegato dello Studio Ghibli e figlio del co-fondatore dello Studio Hayao Miyazaki, risponde su come sarà il futuro senza suo padre e con l'avvento delle IA. Mentre l'intelligenza artificiale cavalca l'onda dell'ispirazione visiva rubando qua e là pennellate dal mondo sognante di Totoro e compagni, Goro Miyazaki - regista e figlio del leggendario Hayao - affronta con lucidità il nodo più spinoso del presente: che ne sarà dello Studio Ghibli quando le mani di suo padre non disegneranno più? Il futuro (im)perfetto di Studio Ghibli Intervistato da Japan Today, il regista di I racconti di Terramare e La collina dei papaveri ammette che gli strumenti AI sono diventati sorprendentemente raffinati in pochissimi anni. "Non mi stupirei se fra due anni uscissero più film interamente realizzati dall'intelligenza artificiale."

