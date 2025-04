Studente 15enne sequestrato nel Napoletano prima di entrare a scuola Indaga la Procura | ipotesi di un sequestro lampo a scopo di estorsione

Leggi su Orizzontescuola.it

Un ragazzino di 15 anni, figlio di un imprenditore, è statoquesta mattina a San Giorgio a Cremano mentre usciva di casa per recarsi a. Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di uomini gli ha messo un cappuccio in testa e lo ha spinto con la forza su un furgone bianco, per poi dileguarsi. L'articoloneldiladi undi