Bubinoblog - STRISCIA CONTRO THE COUPLE: “NE SONO SUCCESSE DI TUTTI I COLORI NEL REALITY DELLA BLASI”

Leggi su Bubinoblog

la Notizia, sulla scia dell’indagine che porta avanti su Affari Tuoi e sui comportamenti non sempre impeccabili dei notai, si occupa del nuovoThe.Un gioco a premi, condotto da Ilarysu Canale 5, che mette in palio addirittura un milione di euro. Nella prima puntata, andata in onda ieri sera, “nedi”.Il notaio del programma, “non lucidissimo e forse emozionato per il debutto televisivo, prima non riesce a sentire una risposta esatta di una delle concorrenti, Jasmine Carrisi, poi considera errata una risposta (corretta) delle sorelle Boccoli e non la accetta”.E, a seguire, “un’altra serie di gaffe che stupisce perfino la povera Ilarye che crea un bel po’ di confusione nelle dinamiche del programma”.«Non si può prendere le cose così alla leggera quando c’è in palio un milione di euro», commenta Moreno Morello di, chiedendosi se sia davvero ben riposta la fiducia che Mia Ceran, conduttrice di Tv Talk, nutre nei confronti dei notai.