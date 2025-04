Strage sulle strade morti tre ferraresi dopo un incidente frontale tra un Tir e un’auto

Strage sulle strade in provincia di Padova. Il bilancio dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla strada statale Romea nel territorio comunale di Codevigo (Padova) è tragico: tre morti e un ferito. A scontrarsi frontalmente un tir e una Renault Scenic con a bordo tre ferraresi che procedeva in direzione di Chioggia e che, dalle prime ricostruzioni, pare abbia invaso la corsia opposta su cui stava viaggiando il camion. Due delle persone nell'auto sono morte sul colpo, mentre la terza è deceduta poco dopo all'ospedale di Padova dove era stata portata dall'elicottero del Suem 118 in codice rosso. Ferito leggermente anche il conducente del tir. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi con polizia di stato e carabinieri che hanno deviato il traffico su strade alternative. Ilrestodelcarlino.it - Strage sulle strade, morti tre ferraresi dopo un incidente frontale tra un Tir e un’auto Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ferrara, 8 aprile 2025 –in provincia di Padova. Il bilancio dell’avvenuto oggi pomeriggio sulla strada statale Romea nel territorio comunale di Codevigo (Padova) è tragico: tree un ferito. A scontrarsi frontalmente un tir e una Renault Scenic con a bordo treche procedeva in direzione di Chioggia e che, dalle prime ricostruzioni, pare abbia invaso la corsia opposta su cui stava viaggiando il camion. Due delle persone nell'auto sono morte sul colpo, mentre la terza è deceduta pocoall'ospedale di Padova dove era stata portata dall'elicottero del Suem 118 in codice rosso. Ferito leggermente anche il conducente del tir. La strada è stata chiusa per permettere i soccorsi con polizia di stato e carabinieri che hanno deviato il traffico sualternative.

