Thesocialpost.it - Strage in Repubblica Dominicana, crolla il tetto di una discoteca: almeno 15 morti

Dramma nella notte tra lunedì e martedì (quando in Italia era mattina); èto ildi unadi Santo Domingo, la capitale della, nei Caraibi. Il bilancio, purtroppo, è risultato pesantissimo fin dalle prime ore.Secondo le autorità infatti,13 persone sono morte e più di 90 sono rimaste ferite. Non è chiaro se ci siano altre persone tra le macerie: sul posto sono al lavoro i soccorritori in cerca di eventuali dispersi. Dalle prime informazioni sembra che il crollo si avvenuto mentre nellaera in corso un concerto del cantante di merengue Rubby Pérez.L'articoloinildi una15proviene da The Social Post.