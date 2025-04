Strada chiusa Protesta dei negozianti

Lanazione.it - Strada chiusa. Protesta dei negozianti Leggi su Lanazione.it Hanno deciso di scrivere una lettera al Comune. Sono le imprese che affacciano le proprie vetrine su via De’ Barberi, preoccupate perchè i lavori di realizzazione della "Green Way" sono fermi da molto tempo. E hanno registrato un importante calo del loro fatturato. A scrivere è stato incaricato l’avvocato Marco Festelli. "Le imprese Tecnotel di Stefano Costabile, Manitoba snc, Angolo del cucito di Magnani Marco, Tecnocolor di Baraldi sas, Gastronomica05 – si legge nella lettera dell’avvocato – tutte aventi sede ed esercizio di impresa in via De’ Barberi a Grosseto, mi hanno incaricato di segnalare e contestare che i lavori di rifacimento della via. Che sono ancora in corso e appaiono ben lungi dall’essere terminati. I lavori sono attualmente fermi da un mese esatto". Festelli prosegue: "I lavori, come si legge nell’ordinanza, devono terminare il 18 aprile, tuttavia le mie clienti sono consapevoli del fatto che non termineranno a breve.

