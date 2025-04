Palermotoday.it - Storie di indemoniati, confronto tra preti e psichiatri: "Se la medicina non cura il male, serve un esorcismo"

Leggi su Palermotoday.it

"Quando lanon riesce a intervenire, non possiamo chiudere gli occhi". Un frate cappuccino e un medico: il loro dialogo parte dalla convinzione che, quando una terapiaca non riesce a guarire chi è tormentato, si deve intervenire con un. Quando non basta una diagnosi.