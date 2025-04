Ilgiornaleditalia.it - Storia vera e distopica di un paziente ricoverato sotto covid; una sola una certezza: lo stato uccide lo spirito bambino e silenzia chi si situa in una terza via ragionevole

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Alcuni ospedali attendono il prossimo down per cavalcare altra onda speculativa. E’ nel caos che si specula più agilmente. Da fantasmi Prima di iniziare, qualche dato e qualche osservazione in ordine sparso. Dati presi dai dipartimenti di Matematica dell’Universitàdi Perugia e di Milano. La c