Sto bene grazie Angelini Pharma dà voce alla fragilità psicologica

Angelini Pharma sui disturbi della salute mentale non si concretizza soltanto attraverso la ricerca e lo sviluppo di farmaci, ma anche con progetti e iniziative che hanno l’obiettivo di combattere lo stigma e i pregiudizi sulla patologia. È per questo che, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, torna a Roma la campagna “#STObenegrazie”, giunta ormai alla terza edizione. L’iniziativa, che ha riscosso successo soprattutto tra i giovani, si tiene dal 7 al 13 aprile 2025 in Piazza San Cosimato, nel cuore di Trastevere.La campagna è realizzata con il contributo di Angelini Pharma ed è patrocinata dalla ASL Roma 1, proponendo un’esperienza coinvolgente e unica: la “box nera”. Si tratta di un’installazione multisensoriale che permette ai visitatori di immergersi in un percorso simbolico ed emotivo che rappresenta le varie fasi del disagio psicologico, dall’oppressione alla speranza. Dilei.it - “Sto bene, grazie”, Angelini Pharma dà voce alla fragilità psicologica Leggi su Dilei.it L’impegno disui disturbi della salute mentale non si concretizza soltanto attraverso la ricerca e lo sviluppo di farmaci, ma anche con progetti e iniziative che hanno l’obiettivo di combattere lo stigma e i pregiudizi sulla patologia. È per questo che, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, torna a Roma la campagna “#STO”, giunta ormaiterza edizione. L’iniziativa, che ha riscosso successo soprattutto tra i giovani, si tiene dal 7 al 13 aprile 2025 in Piazza San Cosimato, nel cuore di Trastevere.La campagna è realizzata con il contributo died è patrocinata dASL Roma 1, proponendo un’esperienza coinvolgente e unica: la “box nera”. Si tratta di un’instzione multisensoriale che permette ai visitatori di immergersi in un percorso simbolico ed emotivo che rappresenta le varie fasi del disagio psicologico, dall’oppressionesperanza.

“Sto bene, grazie”, l’installazione di Angelini Pharma che dà voce alla fragilità psicologica. Arte, torna a Roma la campagna “Sto bene, grazie”. Notizie dal Quotidiano di Sicilia. #STOBENEGRAZIE: nelle stanze del disagio per combattere i pregiudizi. Disagio mentale in crescita: torna “Sto bene, grazie”, l’iniziativa per capire chi è in difficoltà. #STOBENEGRAZIE: a Roma la campagna di sensibilizzazione sulla depressione. Ne parlano su altre fonti

Arte, torna a Roma la campagna “Sto bene, grazie” - Roma, 7 apr. (askanews) – La salute mentale non è più un tabù, ma la necessità di parlarne resta. Per questo, proprio in occasione della Giornata Mondiale della Salute, torna a Roma la campagna “#STOB ... (msn.com)