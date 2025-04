Stipendio docenti e ATA l’indennità di vacanza contrattuale è un aumento? Fino a quando sarà percepita?

Stipendio docenti e ATA aprile 2025: importo già visibile nell'area riservata di NoiPA, ma tanta la delusione da parte del personale perché l'anticipo dell'indennità di vacanza contrattuale non ha fatto alzare il netto percepito. Manca infatti l'esonero contributivo e il totale quindi lascia con l'amaro in bocca docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato o determinato Fino al 31 agosto o 30 giugno 2025. L'articolo Stipendio docenti e ATA, l’indennità di vacanza contrattuale è un aumento? Fino a quando sarà percepita? . Leggi su Orizzontescuola.it e ATA aprile 2025: importo già visibile nell'area riservata di NoiPA, ma tanta la delusione da parte del personale perché l'anticipo dell'indennità dinon ha fatto alzare il netto percepito. Manca infatti l'esonero contributivo e il totale quindi lascia con l'amaro in boccae ATA con contratto a tempo indeterminato o determinatoal 31 agosto o 30 giugno 2025. L'articoloe ATA,diè un? .

Stipendio docenti e ATA, l’indennità di vacanza contrattuale è un aumento? Fino a quando sarà percepita? - Stipendio docenti e ATA aprile 2025: importo già visibile nell'area riservata di NoiPA, ma tanta la delusione da parte del personale perché l'anticipo dell'indennità di vacanza contrattuale non ha fat ... (orizzontescuola.it)

Stipendio Docenti e ATA Aprile 2025: in arrivo una nuova rata IVC e 333 euro di arretrati - Con lo stipendio di Aprile 2025 oltre un milione di docenti e ATA riceveranno l'IVC e circa 333 euro di arretrati per il taglio del cuneo fiscale. Per il sindacato Anief è un segnale positivo ma servo ... (ticonsiglio.com)

Stipendio docenti e ATA: visibile l’importo di da aprile 2025, ma c’è delusione - Scopri le novità sul stipendio docenti e ATA con l'introduzione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale nel 2025. (informazionescuola.it)