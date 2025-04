Ilfattoquotidiano.it - “Stiamo aspettando voi per giocare”: Pogacar riempito di fischi durante il match tra Musetti e Bu a Montecarlo

Di solito è abituato a ricevere applausi, non certoassordanti. Eppure questo è quello che è accaduto al fuoriclasse del ciclismo Tadej, fresco vincitore del Giro delle Fiandre. Lo sloveno ha assistito altrae Bu, vinto dall’azzurro, valido per il primo turno del Masters 1000 diin cui non solo è statoato ma si è beccato persino un rimprovero dal giudice di sedia.L’ALTRO AZZURRO – Berrettini vince all’esordio a: ora la super sfida a Zverevha preso posto a sedere con la sua fidanzata in prima fila quando il cinese Bu stava per servire nel secondo set, avanti 6-4; 3-2 sull’italiano. Una scorrettezza, perché quando sta per iniziare il punto nel tennis non bisogna muoversi, altrimenti si dà fastidio ai giocatori. Alzarsi dal proprio posto è consentito soloil cambio di campo o alla conclusione di un set.