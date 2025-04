Wired.it - Stephen Miran, chi è e cosa sostiene l'ideologo dei dazi trumpiani

Leggi su Wired.it

è il consigliere economico della Casa Bianca ed è autore di un manuale (per molti economisti poco più di un pamphlet) che mira a inscenare prove di forza coi partner commerciali per indebolire il dollaro e aumentare le esportazioni americane. Ma le incognite non mancano