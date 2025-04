Lettera43.it - Stellantis, crolla la produzione: mai così male dal 1956

Nei primi tre mesi del 2025, laitaliana del gruppoha subito un crollo significativo, registrando 109.900 unità tra automobili e veicoli commerciali, con un calo del 35,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2024. Un livello produttivobasso non si vedeva dal. I dati emergono dal rapporto trimestrale della Fim Cisl, che ha fotografato una situazione critica in tutti gli stabilimenti nazionali. Le auto prodotte tra gennaio e marzo sono state 60.533, in flessione del 42,5 per cento, mentre i veicoli commerciali si sono fermati a 49.367, segnando un -24,2 per cento.L’interno di una fabbrica di(Imagoeconomica).Ferdinando Uliano (Fim Cisl): «I dazi peggioreranno ulteriormente la situazione»«Tutti gli stabilimenti di auto e veicoli commerciali sono in rosso e i dazi aggraveranno ulteriormente la situazione», ha dichiarato Ferdinando Uliano, segretario generale della Fim Cisl.