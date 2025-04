Ilrestodelcarlino.it - Stella Giacani conquista l'argento nella Coppa Europa di arrampicata a Roma

Dieci azzurri in semifinale e due atleti in finale, di cui una salita sul podio per ricevere la medaglia d’. Weekend storico per l’italiana ma ancora più anconetana e chiaravallese, grazie alla promessa, medaglia d’in. La seconda tappa dellaBoulder è andata in scena a, sulla parete outdoor del Centro diMonkey Island, con 150 atleti in gara, provenienti da 31 nazioni, fra cui 16 con la maglia della Nazionale italiana.mattinata di sabato cinque atlete italiane hannoto il pass per la semifinale con12°. Tracciatura spettacolare, ma notevolmente complessa, quella della semifinale femminile. I 4 blocchi preparati per le 24 atlete hanno tenuto moltissime atlete della parte bassa del tabellone lontane dai top.