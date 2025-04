Quotidiano.net - Stefano Venier: ‘Gestire la permacrisi è come scalare una montagna’

Nella '' che contraddistingue questo periodo storico, fatto di guerre, stravolgimenti di fronte e improvvisi stop all'economia mondiale - non per ultimo i dazi imposti dagli Stati Uniti ai prodotti europei - “l’approccio del manager non può che essere molto simile a quello dell'appassionato di montagna, che studia il percorso e poi lo conquista con determinazione e senza salti nel buio, un passo alla volta fino alla vetta”. E' l'approccio che, ad di Snam, dedica al suo lavoro da tre anni a questa parte, con la determinazione - spiega - “a dover accompagnare il Paese verso la transizione energetica e la consapevolezza che ogni scelta fatta condizionerà il percorso dei prossimi anni". La visione è quella che il manager ha consegnato ad Agnese Pini, direttrice di Qn Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno) nel corso della puntata di Money Vibez Stories disponibile onloine.