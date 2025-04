361magazine.com - Stefano De Martino lascia uno dei suoi programmi?

Il conduttore sta vivendo un anno al topÈ il personaggio e conduttore del momento,De, re della prima fascia serale della Rai con “Affari”. Intanto, però, il partenopeo ha portato avanti anche l’impegno con Stasera Tutto è possibile.Secondo Fanpage, presto le cose potrebbero cambiare. Sembra, infatti, che quella si stasera sarà l’ultima puntata con al timone Deche dovrebbe salutare ufficialmente il pubblico.Probabile che Delasci il programma che bene o male ha avuto un buon seguito per dedicarsi a nuove avventure in Rai.Non sarà comunque la fine di Stasera Tutto è Possibile: il programma dovrebbe continuare ma con una nuova conduzione. Per il momento si tratta solo di ipotesi, quindi bisognerà aspettare l’appuntamento di questa sera per ulteriori certezze.