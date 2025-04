Tvpertutti.it - Stefano De Martino lascia Stasera Tutto è Possibile: perché ha deciso così

De, l'addio a: le parole eUltima puntata di, martedì 8 aprile 2025, in prima serata su Rai2. Emergono indiscrezioni da chi ha partecipato alla registrazione di qualche settimana fa presso l'Auditorium Rai di Napoli. L'appuntamento finale sarà carico di emozione quando, al termine,Dedirà addio a. In particolare, pare che il conduttore, decisamente commosso, abbia detto: "Ci vediamo. Chissà quando e chissà dove",ndo poco spazio all'immaginazione.Dopo sette stagioni alla conduzione, l'ex volto di Amici di Maria De Filippi si avvia are il porto sicuro in cui ha forgiato la sua conduzione e che gli ha dato tante soddisfazioni regalando, al secondo canale del servizio pubblico radiotelevisivo, ascolti TV davvero unici e rari da vedere sulla rete.