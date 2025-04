Notizieaudaci.it - Stefano De Martino lascia Stasera Tutto è Possibile? L’indizio sull’addio e i possibili sostituti

Leggi su Notizieaudaci.it

L’addio diDea Step: è davvero la fine?Depotrebbe essere pronto a dire addio alla conduzione di, il programma comico di Rai 2 che lo ha consacrato come uno dei volti più amati della televisione italiana. L’indiscrezione, che circola da giorni, sembra trovare conferma nelle parole pronunciate dallo stesso conduttore nell’ultima puntata della stagione, in onda martedì 8 aprile: “Ci vediamo. chissà quando e chissà dove”.Questa frase, pronunciata con visibile emozione, ha scatenato i fan, che temono si tratti di un saluto definitivo. L’episodio, già registrato all’Auditorium Rai di Napoli, potrebbe dunque rappresentare l’ultimo capitolo di una lunga e fortunata avventura televisiva.I motivi dell’addio e i nuovi progetti su Rai1Secondo indiscrezioni,Deavrebbe deciso di concentrarsi sui nuovi progetti legati a Rai1, tra cui Affari Tuoi e una serie di speciali in prima serata.