Stefano De Martino lascia Stasera Tutto è Possibile | le sue parole

Deè pronto a dire addio a, lo show comico di Rai 2 che ha guidato con successo per sei anni e sette edizioni. La notizia è stata rilanciata da Fanpage e confermata da alcuni presenti alla registrazione della decima e ultima puntata dello show, avvenuta ieri pomeriggio all’Auditorium Rai di Napoli. Il conduttore ha salutato il pubblico concommosse e un messaggio criptico: “Non si sa dove e non si sa quando”.Ultima puntata registrata all’Auditorium Rai di NapoliI saluti diDesono arrivati al termine della decima puntata dello show, che ha registrato numeri importanti anche nell’ultima settimana, con 2.712.000 spettatori e il 18.2% di share. Un risultato eccellente per Rai 2, che ha reso la trasmissione uno dei fiori all’occhiello del palinsesto.