Stefano De Martino e Emma | storia d' amore ad Amici corna e pace fatta

DeMarrone: lad'adIn occasione dell'ultima puntata di Stasera Tutto è Possibile, in onda stasera 8 aprile 2025, ci saràMarrone tra gli ospiti. La cantante ha avuto unad'conDe. Correva l'anno 2009 quando entrambi parteciparono addi Maria De Filippi. Lei aveva 25 anni e si presentava come cantante; lui ne aveva 20 e si presentava come ballerino. La convivenza nelle casette e la quotidianità tra i banchi di Scuola sfociò in un'intesa che conquistò il pubblico da casa. A quei tempi, senza social, nacquero blog e forum in cui i loro fan discutevano e pubblicavano foto e video del loroDe: flirt con Giulia Pauselli econ BelenNel 2011,Marrone eDesi lasciarono.