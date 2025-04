Ilfattoquotidiano.it - Stefano De Martino: “Domani hai un impegno”. Emma Marrone: “Abbiamo questioni in sospeso!”: il siparietto nei camerini di “Stasera Tutto è Possibile”

andrà in onda l’ultima puntata del programma di Rai 2 “”. Per il gran finale,Deha scelto di avere al suo fianco i veterani Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, ma anche una “vecchia conoscenza” del pubblico:. Tra i due, che si sono conosciuti nel 2009 e che si sono fidanzati durante Amici di Maria De Filippi, oggi c’è solo una bella amicizia, consolidata nel tempo.Nei, mentresi stava preparando,le ha fatto una visita sorpresa, dando vita a undivertente. “Ma non ti ha insegnato niente Maria?”, ha esclamato, scherzando per non aver ricevuto un regalo da.“Io vengo ospite al tuo programma, e non mi vai a comprare una giacca di pelle, un bracciale d’oro, niente“, ha commentato lei, fingendo di essere offesa.