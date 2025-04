Stefano De Martino addio alla conduzione del programma top | il motivo

Stefano De Martino, addio alla conduzione del programma top: il motivo – Dopo sei anni e sette edizioni, Stefano De Martino pare sia pronto a lasciare la conduzione di Stasera Tutto è Possibile. Ieri pomeriggio è stata registrata la decima e ultima puntata dello show di grande successo di Rai Due e stando a quanto riferisce «Fanpage» gli spettatori dell'Auditorium Rai di Napoli avrebbero assistito a dei saluti commossi del presentatore, che ha dato appuntamento ad un futuro imprecisato:"Non si sa dove e non si sa quando", avrebbe esclamato il presentatore partenopeo.

