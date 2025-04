Quotidiano.net - Stazione Meteo WiFi di SwitchBot in offerta su Amazon: -30% con la nuova promo flash

Leggi su Quotidiano.net

Ladiè protagonista di unasu. Grazie al coupon disponibile fino al 13 aprile, infatti, è possibile ottenere uno sconto del 30% sul costo di acquisto di questo dispositivo, ora disponibile al prezzo scontato di 52,49 euro. Lazione è legata all'applicazione di un coupon presente in pagina. Si tratta di un prodotto ricco di funzionalità che può andare a rendere ancora più smart la propria casa. Da segnalare che c'è uno sconto del 5% per chi effettua l'acquisto di due unità. Acquista laWi-Fi inTante funzioni con un prezzo ottimoMeter Pro è una5 in 1 con uno schermo di 3,6 pollici che permette di visualizzare temperatura, umidità, ora, data, livello di comfort e previsioni del tempo (in abbinamento a Hub 2 di).