Stavo lavorando era tutto spaventosamente normale Così l' assessora del paese in provincia di Venezia ricorda l' aggressione Le reazioni delle persone a cui l' ha raccontata? Dai su non è successo niente

successo. L’assessore ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità di Dolo, in provincia di Venezia, ha affidato ai social il suo racconto e il suo sfogo. E lo ha fatto per un motivo ben preciso: «Ho una bestia che urla dentro di me, che ha bisogno di uscire, perché non mi fa dormire, fa quasi più male dell’atto in sé». Ma anche per «stimolare riflessioni, di far porre domande, cosicché, magari, non accadrà più».Dopo il tentativo di violenza e la denuncia l’uomo è stato arrestato. Stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto, lei lo aveva già denunciato per stalking. La consigliera genovese Francesca Ghio: «A 12 anni vittima di violenza, è stato un “bravo ragazzo”» X Leggi anche › Il 78% delle ragazze teme la violenza, 1 su 5 ha il telefono controllato. Iodonna.it - «Stavo lavorando, era tutto spaventosamente normale». Così l'assessora del paese in provincia di Venezia ricorda l'aggressione. Le reazioni delle persone a cui l'ha raccontata? «Dai, su, non è successo niente» Leggi su Iodonna.it «Ho subito un tentativo di violenza sessuale». Non usa giri di parole Chiara Iuliano per raccontare sui social quello che le è. L’assessore ai Servizi Sociali e alle Pari Opportunità di Dolo, indi, ha affidato ai social il suo racconto e il suo sfogo. E lo ha fatto per un motivo ben preciso: «Ho una bestia che urla dentro di me, che ha bisogno di uscire, perché non mi fa dormire, fa quasi più male dell’atto in sé». Ma anche per «stimolare riflessioni, di far porre domande, cosicché, magari, non accadrà più».Dopo il tentativo di violenza e la denuncia l’uomo è stato arrestato. Stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto, lei lo aveva già denunciato per stalking. La consigliera genovese Francesca Ghio: «A 12 anni vittima di violenza, è stato un “bravo ragazzo”» X Leggi anche › Il 78%ragazze teme la violenza, 1 su 5 ha il telefono controllato.

