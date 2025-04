Superguidatv.it - Stasera tutto è possibile 2025, ospiti e anticipazioni dell’ultima puntata dell’8 aprile

Leggi su Superguidatv.it

“, il comedy show campione d’ascolti del martedì sera condotto da Stefano De Martino è giunto al gran finale. Scopriamo tutti glie ledi, martedì 8, martedì 8, dalle ore 21.20 va in onda la decima ed ultimadi “”, il comedy show presentato Stefano De Martino su Rai 2. Il comedy show, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine, è cresciuto in termini di ascolti nel corso delle settimane diventando il programma leader del martedì sera. Per il gran finale Stefano De Martino ha in serbo tantissime sorprese per i telespettatori; unache si preannuncia una grande festa con: Emma Marrone, Giovanni Esposito, Federica Nargi, Brenda Lodigiani, Fabio Balsamo.