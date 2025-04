Ilgiorno.it - Stasera la Via Crucis. Sarà monsignor Delpini a guidare i fedeli

L’arcivescovo Marioguiderà questa sera dalle 20.45 la Viaper le strade di Castano. Si parte dalla chiesa della Madonna dei Poveri per arrivare nella chiesa di San Zenone. Un percorso che, dopo aver attraversato il canale Villoresi si snoderà tra le vie della cittadina per sfociare nell’ampia piazza Mazzini. "Gesù continua ad attraversare la città per effondere il suo Spirito e rendere praticabile il suo comandamento. Ma la città non comprende: continua a preferire l’arroganza al servizio, l’accumulo egoistico alla solidarietà, la solitudine rassicurante alla comunità fraterna e all’accoglienza fiduciosa". È il monito che l’arcivescovo ha ribadito nelle Viagià celebrate. All’evento di oggi sono invitate tutte le 160 parrocchie della zona pastorale IV (quella di Rho), che comprende i decanati di Legnano, Busto Arsizio, Castano, Magenta, Villoresi, Rho, Bollate, Saronno e Valle Olona.