361magazine.com - “Stasera c’è Cattelan… su Rai2”: gli ospiti dell’8 aprile 2025

Leggi su 361magazine.com

In onda questa sera“c’è Cattelan. su” torna martedì 8con l’ottavo appuntamento della stagione, dopo aver registrato un record di ascolti nella puntata precedente. Il late night show condotto da Alessandro Cattelan andrà in onda in seconda serata su, confermando il suo mix vincente di ironia, musica e grandi.Per questa nuova puntata, il salotto notturno di Cattelan accoglierà personaggi di spicco come Coez, la talentuosa Matilda De Angelis e l’amatissimo attore Luca Zingaretti. Non mancherà, come da tradizione, l’Ospite Misterioso, la cui identità è ignota persino al conduttore. Sarà infatti svelata solo durante lo show, attraverso una presentazione scenografica che coinvolge l’apertura di un pacco contenente proprio il guest della serata.Anche in questa stagione, “c’è Cattelan” continua a rinnovarsi senza tradire la sua formula originale.