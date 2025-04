Game-experience.it - Star Wars: Zero Company è il nome del gioco strategico di Respawn Entertainment?

Leggi su Game-experience.it

Sta per arrivare un nuovo capitolo nell’universo videoludico di, e questa volta si punta dritto alla strategia. Secondo fonti autorevoli, il nuovosviluppato congiuntamente dae Bit Reactor si intitolerà. Il progetto sarà svelato ufficialmente allaCelebration in Giappone, il prossimo 19 aprile 2025, ma già ora circolano informazioni e immagini che alimentano l’hype tra gli appassionati.Grazie al nuovo report pubblicato da MP1ST scopriamo che il titolo sarà untattico a turni, un genere poco esplorato nell’universoma che potrebbe rivelarsi sorprendentemente adatto all’intensità delle battaglie galattiche. Bit Reactor, formato da veterani della serie XCOM, porterà in dote la sua esperienza nella strategia profonda e ragionata, mentre, già artefice del successo di Jedi: Fallen Order e Apex Legends, garantirà qualità tecnica e narrativa.