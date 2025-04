Stanziati dalla Regione 25 milioni di euro per i lavori su 4 ponti a Cascina

Lanazione.it - Stanziati dalla Regione 2,5 milioni di euro per i lavori su 4 ponti a Cascina

Leggi su Lanazione.it

, 8 aprile 2025 - Arrivano quasi 2,5dipersu 4. È quanto deciso con una delibera presentata nella Giunta della Toscana dall’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti, Stefano Baccelli, per la quale laha stanziato 31e 977.000per interventi di consolidamento di 26 trae viadotti nelle province di Firenze, Arezzo, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato. “Si tratta – spiega il presidente della, Eugenio Giani - di opere fondamentali per la messa in sicurezza della viabilità su importanti strade regionali. Siamo di fronte ad interventi consistenti anche alla luce degli eventi atmosferici estremi che si stanno susseguendo e che spesso mettono a dura prova, con frane e smottamenti, alcune delle strade maggiormente utilizzate dai cittadini e sulle qualie viadotti rappresentano snodi da salvaguardare, evitando chiusure ed’urgenza”.