Stangata Tari le cifre Pisa e le bollette più salate Conti | Gestioni sbagliate portano tariffe alle stelle

di Gabriele Masiero Sono stati approvati ieri in consiglio comunale la rideterminazione delleffe dellaper il 2025 e il nuovo regolamento sulla tassa dei rifiuti. Alla fine il costo complessivo per la collettività ammonta a quasi 39 milioni di euro con il 51,86% dei rifiuti prodotti da utenze domestiche e il 48,14% da utenze non domestiche. Gli aumenti delleffe per le famiglie si attestano complessivamente intorno al 7%, mentre l’incremento previsto per le utenze non domestiche è del 6,72%. Nel dettaglio i singleni pagheranno unaffa di circa 252 euro (6,7% in più rispetto all’anno scorso), mentre le famiglie composte da due persone spenderanno poco più di 422 euro (+7,3%), quelle di tre persone oltre 515 euro (+7,3%), fino a quattro componenti 660 euro, le famiglie con 5 persone 804 euro (+7,3%) e quelle con sei o più componenti 1053 euro (+6,7%).