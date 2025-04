Sport Village Banca di Pesaro brilla ai campionati primaverili di Ostia

campionati primaverili di categoria Ragazze che sino appena disputati a Ostia. Sport Village Banca di Pesaro ha qualificato tutta la squadra ai campionati estivi di categoria che si disputeranno a Savona dal 3 al 6 luglio. Le sincronette hanno eseguito un'eccellente performance anche negli Esercizi Liberi, Elena Cascini ha conquistato la settima posizione nell'esercizio di Solo e assieme a Eleonora Sarti si sono aggiudicate l'undicesimo posto nella Finale Duo. Buone anche le prove ottenute anche dalla classe 2011. Martina Bisi ha esordito nell'esercizio di Solo posizionandosi al 23esimo posto e insieme a Beatrice Scarpellini ha scalato la prima metà della classifica nell'Esercizio di Duo Libero. "Complimenti al staff tecnico e Squadra", dice il presidente Sebastianelli.

