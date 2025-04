Sport sul territorio le PGS al fianco di Federhockey e Fitetrec | Avviciniamo i giovani allo sport

Leggi su Sportface.it

Due firme per rafforzare l’impegno nella promozione dellocome strumento di crescita e inclusione per i più. Nella cornice della Sala delle Fiaccole Olimpiche, alla presenza del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, le Poliiveli Salesiane (PGS) hanno siglato una convenzione con la Federazione Italiana Hockey (FIH) e un protocollo d’intesa con la Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – ANTE.Con la firma di Ciro Bisogno, Presidente Nazionale PGS, e di Sergio Mignardi, Presidente FIH, si apre una nuova collaborazione volta a promuovere l’hockey come veicolo di educazione, sfruttando la presenza capillare delle PGS sule il coinvolgimento di oratori e centriivi. L’accordo contribuirà a diffondere le discipline sotto l’egida dellaall’interno di ambienti aggregativi, con l’obiettivo di coinvolgere le fasce piùdella popolazione, offrendo loro un’opportunità di divertimento, apprendimento e socializzazione attraverso lo