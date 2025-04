Sport in tv martedì 8 aprile | palinsesto e orari di tutti gli eventi

palinsesto dello Sport in tv per la giornata di oggi, martedì 8 aprile 2025. Prosegue il grande appuntamento di tennis con il primo turno del torneo di Montecarlo, mentre in serata sarà il calcio a farla da padrona. Prima, dalle 18, l’appuntamento della Nations League femminile con l’Italia che sfida la Danimarca, poi, in serata, entra nel vivo la Champions League con l’andata dei quarti: in campo anche l’Inter, in trasferta contro il Bayern Monaco, mentre l’altra sfida sarà Arsenal-Real Madrid. Sport in tv martedì 8 aprile: palinsesto e orari di tutti gli eventi SportFACE.IT. Leggi su Sportface.it Il programma e ildelloin tv per la giornata di oggi,2025. Prosegue il grande appuntamento di tennis con il primo turno del torneo di Montecarlo, mentre in serata sarà il calcio a farla da padrona. Prima, dalle 18, l’appuntamento della Nations League femminile con l’Italia che sfida la Danimarca, poi, in serata, entra nel vivo la Champions League con l’andata dei quarti: in campo anche l’Inter, in trasferta contro il Bayern Monaco, mentre l’altra sfida sarà Arsenal-Real Madrid.in tvdigliFACE.IT.

Champions League, il calendario e gli orari dei quarti di finale. Dove vedere Bayern-Inter in tv l'8 aprile: domani non ci sarà la diretta in chiaro. Bayern Monaco-Inter: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming, orario, arbitro e precedenti. Atp Montecarlo 2025: tabellone, calendario, date, orari, tv. Champions League in TV, dove vedere le partite di andata dei quarti: orari e diretta in chiaro. Bayern-Inter: formazioni, dove vederla in tv e streaming. Ne parlano su altre fonti

Sport in tv oggi (martedì 8 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming - Oggi martedì 8 aprile ci aspetta una giornata ricca di sport. Gli appassionati di tennis potranno divertirsi con il Masters 1000 di Montecarlo, dove ... (oasport.it)

Champions League oggi in tv (8 aprile): orari partite, streaming, programma Sky e TV8 - Martedì 8 aprile 2025: la Champions League torna in scena con le gare d'andata dei quarti di finale. Il primo atto di un altro turno - fondamentale - ... (oasport.it)

Programmi Tv: il martedì su Rete8 - Alle 20:05 Kimera*. Alle 20:45 A Cena con… Matteo Dagasso. Per finire alle 21:00 Consigli per gli acquisti Show** a cura di Paola De Simone… ... (rete8.it)